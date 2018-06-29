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100 milyonluk vurgun

20 yıllık bürosu sahibi , müşterilerinden topladığı 100 milyon lira ile kayıplara karıştı...

100 milyonluk vurgun
Şişli Osmanbey'de 20 yıllık bir firması, geçen Cuma günü kapıya kilit vurdu. Para almaya gelen esnaflar döviz ofisinin kapalı olduğunu görünce şaşkına döndü. Alacakları için büroya gelen vatandaşlar kepenklerin kapalı olduğunu görünce çalışanlara ulaşmak istedi. Ancak vatandaşların aramaları sonuçsuz kalırken, çalışanlara ulaşılamadı. Bunun üzerine alacaklıların icra takibi başlattığı öğrenildi. Kameralara yansıyan görüntülerde icra takibi için gönderilen tebligatların kepenklere asıldığı görüldü. Döviz bürosu sahibi 'nın topladığı paralarla kaçtığı iddialarını yalanlayan bir esnaf, "Bunların tamamı dedikodu. Buranın sahipleri her zaman esnaflara yardımcı oldu. Ancak ortada bir yanlış anlaşılma var" dedi.




BANKA GİBİYDİ
Bölgede bulunan birçok tekstil firmasının kapanan döviz bürosuyla iş yaptığı ifade edildi. Çevrede bulunan esnafın döviz ofisini banka amaçlı olarak da kullandığı iddia edildi. Döviz bürosunun yönetim kurulunda olduğu öğrenilen A.D, E.I.H. Ve M.Ç'ye de ulaşılamadığı kaydedildi. Yaklaşık 100 milyon lira para ile ortadan kaybolan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen Demirkaya'ya, ünlü tekstilci Adil Işık'ın da 16 milyon lira kaptırdığı öne sürüldü. Demirkaya'nın Kapalıçarşı esnafından da para aldığı ileri sürüldü.



Vatandaşlan, döviz bürosunun önüne akın etti...


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