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Yavru vurgun

Yavru vurgun
KKTC'de yaşayan Hüseyin A. (48), 2016'da internet üzerinden İsveçli M.O. (64) ile tanıştı. Kendisini "Steven" adında tanıtarak, 'de önemli bir boru şirketinin sahibi olduğunu anlattı. Bu yolla kadının güvenini kazandı. Bir süre sonra paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hüseyin A., M.O.'dan önce 79 bin Euro, ardından da 68 bin 500 dolar aldı. M.O.'nun çalıştığı banka, Eylül 2017'de, 'KKTC'ye yüklü miktarda para gönderildiği için' iç soruşturma başlattı. Kadın ise parayı KKTC'ye değil Türkiye'ye yolladığını anlattı. Süreci takip etmek için 'ye giden M.O., dolandırıldığını anladı. Girne'de gözaltına alınan Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İsveçli kadın, kendisini dolandıran Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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