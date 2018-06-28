Kütahya'da tüm soruları doğru yanıtlayan LGS birincisi Elif Taş, hayalinin tıp fakültesinde okumak olduğunu söyledi. Dumlupınar Koleji öğrencisi olan ve bu sene ilk defa gerçekleştirilen LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 15 yaşındaki Elif Dağ, "Başarımı öğretmenlerime, aileme ve düzenli çalışmaya borçluyum. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Nafi Güral Fen Lisesi'nde okumak istiyorum. Daha sonra da tıp fakültesinde psikiyatri okumak istiyorum. Aşırı derecede kitap okuyorum. Piyasada kitap çok pahalı olduğu için kitap kiralıyordum. Başarı çalışarak yakalanır. Bunun başka bir alternatifi yok. Düzenli çalışmak gerekiyor" dedi. Anca k Elif'in başarısı sıradan değildi. Kızı Elif'in başarısından gurur duyduğunu anlatan baba Mehmet Ali Taş da, "Kızım önce okul birincisi oldu müjdeyi oradan aldık. Daha sonra Ramazan Bayramımız oldu, arkasından Reisimiz kazandı. Bugün de kızım Türkiye birincisi oldu. Bu son günlerdeki üçüncü bayramımız. Rabbim verdikçe verdi, çok şükür. Başarı kesinlikte kendisinindir. Kızım çok kitap okuyor. Çok kitap okuduğu için kitap kiralama yöntemine gittik. Yani ödünç aldık. Çok mutluyuz, başarılı öğrenci babası olmak çok özel bir duyguymuş" ifadelerini kullandı.
Taş gibi zafer
Kütahyalı Elif Taş, LGS’de tüm soruları doğru yanıtladı ve birinci oldu. Baba Mehmet Ali Taş, “KIZIM ÖDÜNÇ ALDIĞIMIZ KITAPLARLA 500 PUAN ALDI, ÇOK MUTLUYUZ” dedi
Etiketler: Mehmet Ali Taş , Elif Taş , Türkiye , LGS
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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