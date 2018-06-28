Şifre sırt sivilcesi

yaşayan 2 yıllık evli bir kadın aldatıldığını kocasının sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından anladı. Genç kadın boşanma davası açtı. Tuttuğu avukatı ise ilginç olayı, twitter hesabından paylaştı: "ve bunda da haklı çıkan bir müvekkilim var. Eşi boşanmaya evet demek zorunda kaldı". Bu Tweet kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.