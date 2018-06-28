Şifre sırt sivilcesi

Erzincan'da yaşayan 2 yıllık evli bir kadın aldatıldığını kocasının sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından anladı. Genç kadın boşanma davası açtı. Tuttuğu avukatı ise ilginç olayı, twitter hesabından paylaştı: "Kocasının sırtındaki sivilcenin sıkılmasından aldatıldığını anlayan ve bunda da haklı çıkan bir müvekkilim var. Eşi boşanmaya evet demek zorunda kaldı". Bu Tweet kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Dedektif eş, kocasının sırtındaki sivilceleri kendisinin patlatamayacağını düşünerek ihaneti ortaya çıkardı.
Dedektif eş, kocasının sırtındaki sivilceleri kendisinin patlatamayacağını düşünerek ihaneti ortaya çıkardı.
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