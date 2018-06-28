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lar kalbi yormasın

Sıcaklar kalbi yormasın
Sıcak ve nemli hava, pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Bunların ilkini kalp şikayetleri oluşturuyor. Aşırı sıcağa bağlı olarak vücut ısısı artıyor. Bu sırada vücut ısısının düşürülmesi için kalp atım hızı artıyor. Damar genişlemesi ve kalp hızı artışına eşlik eden sıvı kaybı, kalbi zorluyor. Bu da kalpte bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, bu gibi durumlarda göğüs ağrısı ve tansiyon düşmesi gibi sıkıntıların yaşanabileceğini söylüyor. "Yapılan egzersizlerin kalbi zorlamamasına dikkat edilmeli. Terlemeyi önleyen giysiler yerine açık renkli, rahat, bol, ince kumaşlar tercih edilmeli, şapka giyilmelidir. Doktorunuzla görüşmeden kalp ilaçlarınızı azaltmamalı, bırakmamalısınız" diyor.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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