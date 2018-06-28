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  1. Sıcaklar kalbi yormasın
  2. Sarımsak kuvvet verir

Mutluluğa

Romatizma larını kesen , aşk hayatındaki sorunları gideriyor. Cinsel gücü artırıyor...

Mutluluğa kuşkonmaz
Şifa deposu , cinsel hayata da katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artıran kuşkonmaz aynı zamanda güç veriyor. İçerdiği B vitamini (folat) sağlıklı bir kalp damar sistemi için önem taşıyor. Folat seviyesinin düşmesi kalp hastalıkları riskini artırıyor. Böbrek ve gut hastalarına önerilmeyen kuşkonmazı salata, çorba ve zeytinyağlı olarak tüketilebileceğini söyleyen uzmanlar, et, tavuk ya da balık gibi yemeklerin yanında da servis edilebileceğini belirtiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kalp krizi riskini azaltır.
Hazımsızlık şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.
Sindirimi rahatlatır.
Romatizma sını keser.
Toksinlerin atılmasına yardım eder.
Artrit hastalığına karşı yarar sağlar.
Bağırsakları korur.
Yaşlanmayı geciktirir.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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