'Kor'kunç şüphe!

Esrarengiz bir şekilde kaybolan müzisyenden haber alınamıyor. Ailesi perişan, ekipler arama çalışma başlattı. İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor (43), 20 Haziran'da tatil için Antalya'ya gitti. İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Kor'dan 23 Haziran cuma gününden sonra haber alınamadı. Eşi, güvenlik güçlerini aradı. Arama çalışması başlatıldı. Evin Doğan Kor, "AKUT ve jandarma arama çalışmalarına başladı. Çadırı yerinde duruyor. Ayakkabısı, elbiseleri, cep telefonu ve diğer eşyaları çadırda duruyor. Aracı yerinde. 23 Haziran Cuma günüden bu yana arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı" dedi. Bu arada ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çadıra önden fermuarı açılarak değil, arka taraftan yırtılarak girildiği belirlendi. Böylece ayı saldırısı gündeme geldi.
Kaş'ta kurduğu çadırı yırtılan Metin Kor ortadan kayboldu.
Kaş'ta kurduğu çadırı yırtılan Metin Kor ortadan kayboldu.
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