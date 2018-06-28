Cinnet getiren iki koca, eşlerini katletti. İlk olay dün İstanbul'da meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) güvenlik memuru olarak çalışan Kahraman Öztürk, son bir haftadır ayrı yaşadığı eşi Oya Öztürk'ü arabaya çağırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Cinnet getiren koca, karısını vurdu, ardından canına kıydı. Cenazeler morga kaldırıldı. Öztürk'ün psikolojik tedavi gördüğü ve bu nedenle son bir yıldır silahı alınarak masa başında görevlendirildiği öğrenildi. Öztürk çiftinin son zamanlarda sorunlar yaşadığı belirtildi.
MESAJLARI GÖRDÜ
Edirne'de ise fabrika işçisi Erkan S. (38), geçen hafta iki çocuk annesi olan eşi Melek S.'nin cep telefonunda başkasıyla yaptığı mesajlaşmalarını gördü. Çift arasında tartışma çıktı. İkili dün yine aynı nedenle birbirine girdi. Cinnet getiren koca, eşini 88 kez bıçakladı. Komşular çığlıklar üzerine polisi aradı. Ekipler, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Katil zanlısı ise gözaltına alındı. İfadesinde, "Kıskandığım için tartışma yaşandı. Bıçakla öldürdüm" dediği öğrenildi.
MESAJLARI GÖRDÜ
Edirne'de ise fabrika işçisi Erkan S. (38), geçen hafta iki çocuk annesi olan eşi Melek S.'nin cep telefonunda başkasıyla yaptığı mesajlaşmalarını gördü. Çift arasında tartışma çıktı. İkili dün yine aynı nedenle birbirine girdi. Cinnet getiren koca, eşini 88 kez bıçakladı. Komşular çığlıklar üzerine polisi aradı. Ekipler, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Katil zanlısı ise gözaltına alındı. İfadesinde, "Kıskandığım için tartışma yaşandı. Bıçakla öldürdüm" dediği öğrenildi.
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