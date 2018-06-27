Manda yoğurdu gençleştirir

Lezzetiyle ağızları tatlandıran manda yoğurdunun sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. B12 vitaminin yanı sıra mineraller açısından da zengin olan manda yoğurdu, kanserden koruyor. Kalp hastalıklarını önlüyor. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Genç bir hayatın kapılarını aralıyor. Mide rahatsızlıklarını da önlüyor. Vücudu zinde tutuyor.