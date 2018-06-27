TEOG yerine getirilen Liselere Giriş Sınavı'nın sonuçları dün açıklandı. İlk başarı haberi Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nden geldi. 14 yaşındaki Berdan Teloğlu LGS sınavında 90 sorudan 85'ini doğru yaparak bir rekora imza attı. 456 puan alan Berdan, 5 soruyu cevaplamaya ise zamanı yetmediğini söyledi. Hafta içi yatılı okulda kalan hafta sonlarını da Tatar mezrasında geçiren Berdan, "Koyunlarımı güderken bile ders çalıştım. Astrofizik uzmanı olmak istiyorum" dedi.
LGS başarısı
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.