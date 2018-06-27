Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için 12'nci günde arama çalışmalarına devam edildi. Leyla'ya kavuşacakları anı sabırsızlıkla beklediklerini dile getiren baba Nihat Aydemir, zor günler geçirdiklerini söyledi. "Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın" diyen Aydemir, sosyal medyada kızının bulunduğuna yönelik asılsız bilgiler paylaşıldığına değinerek, şunları söyledi: "Bu aramayla iğne kaybolsa bulunurdu; ama Leyla'ya dair hiçbir ipucu bulamadık. Bu çocuk kaçırıldı. Kızımı kaçıranlarda merhamet ve vicdan varsa onu bir yere bıraksınlar, alalım. Yemin ediyorum, şikayetçi olmayacağım. Çocuğum aç mı susuz mu, bilemiyoruz. Kendisi sütten başka bir şey içmezdi. Ona süt versinler. Son günlerde sosyal medyada Leyla'nın bulunduğuna yönelik asılsız bilgiler paylaşılıyor. Buna kimse inanmasın. Kızım Leyla, hala kayıp. Kızım Leyla'yı bıkmadan, usanmadan arayan görevliler haklarını helal etsinler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum." Bu arada dün Leyla'nın 5 halasının ifadesine de başvuruldu.
Leylamı bırakın
12 gündür kayıp olan küçük Leyla’nın babası konuştu: Kızımı kaçıranlarda merhamet ve vicdan varsa onu bir yere bıraksınlar, alalım. Yemin ediyorum, şikayetçi olmayacağım.
Etiketler: Ağrı , Sosyal medya
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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