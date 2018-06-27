Katarakt erken öldürüyor!

Yaşın ilerlemesiyle birlikte pek çok hastalık kendisini göstermeye başlıyor. Yaş ve üzeri yaşlarda ortaya çıkan katarakt problemi, bunların ilkini oluşturuyor. Bu hastalığın çözümü ise ameliyattan geçiyor. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, katarakt ameliyatının hem göz sağlığını olumlu yönde etkilediğini hem de ömrü uzattığını söylüyor.
EV KAZALARI AZALIR
Yapılan araştırmalar, aynı sağlık durumunda katarakt rahatsızlığı bulunup ameliyat olan hastaların, ameliyat olmayanlara göre daha uzun yaşadığı gösteriyor. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Aynı yaşta, benzer sağlık durumuna sahip hastalar arasında yapılan istatistiğe göre katarakt ameliyatı olan hastaların ölüm oranının, ameliyat olmayanlara göre yüzde 30 daha düşük olduğu görülüyor. Bunun en önemli nedeni, hastanın ameliyat sonrası görmeye başlamasıyla yaşam kalitesinin artmasıdır. Katarakt ameliyat olan kişilerde ev kazalarının azalması, sokaktaki günlük aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi ve sosyal ortamlara girilebilmesi gibi gelişmeler de yaşanıyor. Kişiler, katarakt ameliyatı olduktan sonra daha aktif bir yaşam sürerek, tek başlarına kendi işlerini daha rahat görebiliyorlar" diyor.
EV KAZALARI AZALIR
Yapılan araştırmalar, aynı sağlık durumunda katarakt rahatsızlığı bulunup ameliyat olan hastaların, ameliyat olmayanlara göre daha uzun yaşadığı gösteriyor. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Aynı yaşta, benzer sağlık durumuna sahip hastalar arasında yapılan istatistiğe göre katarakt ameliyatı olan hastaların ölüm oranının, ameliyat olmayanlara göre yüzde 30 daha düşük olduğu görülüyor. Bunun en önemli nedeni, hastanın ameliyat sonrası görmeye başlamasıyla yaşam kalitesinin artmasıdır. Katarakt ameliyat olan kişilerde ev kazalarının azalması, sokaktaki günlük aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi ve sosyal ortamlara girilebilmesi gibi gelişmeler de yaşanıyor. Kişiler, katarakt ameliyatı olduktan sonra daha aktif bir yaşam sürerek, tek başlarına kendi işlerini daha rahat görebiliyorlar" diyor.
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