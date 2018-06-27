İşte arab'i'a

Suudi Arabistan'da 1957'den bu yana yasak olan kadınların araç kullanmasına izin verildi. Yasağın kalkmasının ardından koltuğa oturan kadınlar, özgürlüğe direksiyon salladı. Zengin Arap kadınları, milyonluk araçlarıyla adeta havasını attı. Sokaklarda bir anda en az 9 kadının Ferrari kullandığı görüldü. Motor Sporları Federasyonu'nun ilk kadın yönetim kurulu üyesi ve ilk Ferrari sahibi Suudi kadın olan Aseel el-Hamad, ülkesindeki kadınların araç kullanmalarına karşı yasağın kalkması sonrası bir ilke imza attı. Hamad, sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si öncesi gerçekleşen geçit töreninde F1 otomobilinin direksiyonuna geçti. Reuters'e yaptığı açıklamada ise "Bugün sadece kadınların araç kullanmaya başladığı yeni dönemi değil, aynı zamanda Suudi Arabistan'daki motor sporlarında kadınların doğuşunu kutladığımızı düşünüyorum" dedi. UBER'in yerli rakibinin kadın sürücüsü Enaam Gazi Al-Aswad da misafirleri taşımaya başladı.
Kadınlar taksicilik yapmaya başladı.
Ferrari sahibi Aseel el-Hamad, "Bu büyük bir değişim" dedi.
Kadınlar taksicilik yapmaya başladı.
Ferrari sahibi Aseel el-Hamad, "Bu büyük bir değişim" dedi.
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