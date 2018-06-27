Hesap defteri

Ünlü tatil beldelerinden Muğla'da yaşanan cinayet tüyler ürpertti. Korkunç olay, 22 Haziran günü Bodrum'daki bir eğlence mekanında meydana geldi. 4 kişi, olayın yaşandığı gece Medusa isimli eğlence mekanına gitti. 2 ayrı silahla yakın mesafeden ateş etti. Korkunç olayda şarkıcı Hacer Tülü ve mekan sahibi Ali Ekber Sürensoy ise hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan 4 kişi, kısa sürede enselendi. Öte yandan saldırının detayları da kan donduran cinstendi! İstanbul'da da bar işleten Mehmet Ali Sürensoy, daha önce Beyoğlu'ndaki Maymun isimli mekanda yaşanan cinayetle gündeme geldi.
HEDEFLERİ BAŞKAYDI...
Cinayetin ardından yaşanan husumet, bitmedi. İddiaya göre İstanbul Gazi Mahallesi'nde Sivas ve Siirtlilerden oluşan çetenin üyeleri hesaplaşmak için Bodrum'a gitti. Sürensoy'un yanına yaklaşıp "Mehmet Ali Sürensoy sen misin?" dedi. "Evet" cevabını aldıktan sonra silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Cinayet sırasında gece kulübünde bulunan şarkıcı Hacer Tülü de silah sesleri üzerine çığlık attığı için öldürüldüğü belirlendi. Saldırganların hedefleri arasında eski bir mafya babasının oğlunun da olduğu tespit edildi. Cinayet sırasında Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma'nın da gece kulübünde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Bodrum'da tatil yapan ve öldürülen şarkıcı Tülü ile arkadaş olduğu ve beraber bir süre oturdukları belirtilen Pascal Nouma'nın, saldırıdan 5 dakika önce kulüpten ayrıldığı ifade edildi. Olayla ilgili Emniyet'in yürüttüğü soruşturma derinleştirildi...
Arkadaşı Hacer Tülü ile bir süre vakit geçiren Pascal Nouma, saldırıdan 5 dakika önce mekandan ayrılmış...
MEVLÜT YÜKSEL
HEDEFLERİ BAŞKAYDI...
Cinayetin ardından yaşanan husumet, bitmedi. İddiaya göre İstanbul Gazi Mahallesi'nde Sivas ve Siirtlilerden oluşan çetenin üyeleri hesaplaşmak için Bodrum'a gitti. Sürensoy'un yanına yaklaşıp "Mehmet Ali Sürensoy sen misin?" dedi. "Evet" cevabını aldıktan sonra silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Cinayet sırasında gece kulübünde bulunan şarkıcı Hacer Tülü de silah sesleri üzerine çığlık attığı için öldürüldüğü belirlendi. Saldırganların hedefleri arasında eski bir mafya babasının oğlunun da olduğu tespit edildi. Cinayet sırasında Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma'nın da gece kulübünde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Bodrum'da tatil yapan ve öldürülen şarkıcı Tülü ile arkadaş olduğu ve beraber bir süre oturdukları belirtilen Pascal Nouma'nın, saldırıdan 5 dakika önce kulüpten ayrıldığı ifade edildi. Olayla ilgili Emniyet'in yürüttüğü soruşturma derinleştirildi...
Arkadaşı Hacer Tülü ile bir süre vakit geçiren Pascal Nouma, saldırıdan 5 dakika önce mekandan ayrılmış...
MEVLÜT YÜKSEL
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