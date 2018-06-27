Çarpık dava

İstanbul'da ev hanımı T.Ç., 6 yıl önce evlendiği Sezgin Ç.'nin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldı. Sezgin Ç., "Sen ne biçim kadınsın, yanımda anam gibi duruyorsun. Zaten bacakların da çarpık" diyerek eşine hakaretler yağdırdı. Genç kadın, boşanma davası açtı. T.Ç.'nin avukatı, "Davalı taraf, T.Ç.'ye 'Devlet bana ceza vermese seni testereyle keser, sonra makineden geçirip kıyma yaparım' diyerek ölüm korkusu yaşatmıştır" dedi. T.Ç., 80 bin lira tazminat ile şimdilik altınlar için kısmi 3 bin lira alacak ve aylık 500 lira nafaka istedi.





Ali OKTAY