Canını dişine feda edecek

Antalya'da turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi Sunay Öztürk, 25 Ocak'ta dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Ancak operasyon sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla dayanılmaz acılara maruz kaldı. Ama ağrıları kesilmeyince 32 dişini de çektirdi. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonunda yine ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Son operasyonda ise çeneye giden sinirleri kesildi. Buna rağmen ağrılarından kurtulamayan Öztürk, ölmek için yöntem aramaya başladı. Öztürk, "Ağrım geçmezse ötanazi istiyorum. Konuyla ilgili araştırma da yaptım. Hollanda, Belçika'da ötanazi var. Bu ağrıları çekmektense ölmek istiyorum. Bir daha bu ağrılarla yaşamak istemiyorum. Bu yola başvuran birinin görüntülerini de izledim. Ben böyle acılarla yaşamak istemiyorum ötanazi istiyorum" dedi. Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir "Hipokrat yeminine göre insan sonuna kadar yaşatılır. Hekimlerin görevi hastayı iyi etmek, ağrılarına son vermeye çalışmaktır" dedi. Prof. Dr. Sibel Çakır ise ağrı bozukluğunun sıklıkla depresyona neden olabileceğini belirtti. Bu hastanın psikiyatrik açıdan değerlendirilmesinin uygun olacağını bildirdi.
Sunay Öztürk, "Belçika ve Hollanda'da ötanazi varmış. Oraya gidip ölmek istiyorum" dedi.
Sunay Öztürk, "Belçika ve Hollanda'da ötanazi varmış. Oraya gidip ölmek istiyorum" dedi.
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