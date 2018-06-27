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Büyük usta

Büyük usta
Hindistan'da ekonomik zorluklara rağmen satranç tutkusundan vazgeçmeyen 12 yaşındaki Rameshbabu Praggnanandhaa, 'da düzenlenen turnuvada büyük başarı elde etti. 5 Haziran'da 12 yaş 10 ay ve 13 günlük olan Praggnanandhaa, saldırgan bir oyun stratejisi izleyerek İtalyan ve Hollandalı rakiplerini yenmeyi başardı. Dünya tarihinde Ukraynalı Serget Karyakin'in ardından satranç büyük ustalığı ünvanını almaya hak kazanan en genç ikinci isim oldu.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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