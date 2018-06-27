Bodrum'daki 5 yıldızlı iki otelin ve eski Marmarabank'ın sahibi olan ünlü işadamı Atilla Uras (81), çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Uras, vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları Victoria Yasemin Uras (58) ve Nilüfer Uras (57) ile miras nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu.
Ali Uras vefat etti
Etiketler: Bodrum
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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