Stres verem ediyor

Tüberküloz hastalığı, halk arasında verem adıyla biliniyor. Belirti vermeden sinsi ilerlemesi nedeniyle dünyada hala ölüme en çok neden olan hastalıkların başında geliyor. Ülkemizde daha çok 'ince hastalık' diye biliniyor. Tüberküloz bakterisi, kişinin bağışıklık sisteminin en zayıf anını kolluyor. Memorial Şişli Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Füsun Soysal, tüberküloz hakkında önemli bilgiler veriyor...
BULAŞICIDIR
Tüberküloza, solunum yoluyla bulaşan bir mikrobun neden oluyor. Hasta olan kişi normal konuşurken, öksürürken ve ya hapşırdığında ortama yayılan damlacıkların, solunum yoluyla karşı taraftaki kişi tarafından alınması sonucunda o kişi tüberküloz mikrobuyla karşılaşılıyor. Aslında toplumda herkes bir şekilde tüberküloz mikrobuna maruz kalıyor. Ancak hepsinde verem gelişmiyor. UYKUSUZLUK...
Tüberküloz hastalığının ortaya çıkması için kişinin vücut direncinin düşmesi gerekiyor. Eğer vücut direnci yeterliyse vücut o enfeksiyonu alıyor, kendi bağışıklık sistemiyle o mikrobu sınırlandırıyor. Fakat vücut direnci düşükse organlara saldırıyor. Hastalık kaçınılmaz oluyor. Uykusuzluk, beslenme bozukluğu, stres ve sigara gibi etkenler vücut direncini düşürdüğü için vereme davetiye çıkartıyor. Böbrek, karaciğer, kalp hastaları ve diyabetliler, KOAH, astım gibi rahatsızlıkları olan hastalar ayrıca kortizon ve kanser ilaçları kullanan kişilerde tüberküloza yakalanma riski bulunuyor.
BELİRTİ VERMEZ
Tüberküloz, kimi zaman geç teşhis ediliyor. Sinsi ilerlediğinden belirti vermeyebiliyor. Hastaya ilk olarak akciğer grafisi ve akciğer tomografisi çekiliyor. Tüberkülozun yüzde yüz teşhisini ise balgam ve mikrop saptaması oluşturuyor. Eğer hasta balgam çıkaramıyorsa ve diğer testlerle de sonuç alınamıyorsa tüberküloz ihtimali değerlendiriyor.
BÖBREKLERİ ETKİLER
Tüberküloz solunum yoluyla alındığı için en sık akciğerlerde hastalık yapıyor. Bunun dışında vücudun diğer bütün organlarında tüberküloz hastalığına yol açıyor. Böbrek karaciğer, dalak, göz, beyin zarında yani bütün organlarda görülebiliyor.
EVİNİZİ GÜNEŞLENDİRİN
Tüberkülozun ve diğer akciğer hastalıklarının iyileşmesinde istirahat önemli rol oynuyor. Doğru beslenme, iyi uyku ve bol sıvı alımı gerekiyor. Yine temiz hava hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Verem hastalarının evinin iyi havalandırılması öneriliyor. Güneş ışınları da tüberküloz mikrobunu öldürüyor.
TEDAVİSİ EN AZ 6 AY
Tüberküloz tedavisi özel antibiyotiklerle yapılıyor. Tedavinin en az 6 ay sürmesi gerekiyor. Doktorun yönlendirmesi ile bu süre uzayıp kısalabiliyor. Kullanılan ilaçların takibi çok önem taşıyor. Aksi halde hastalık yenileniyor. Özellikle yetersiz tedavide hastalık ilaçlarla daha dirençli hale geliyor. Bu da hastalığın bulaşmasını kolaylaştırıyor. İyileşme sürecini ise zorlaştırıyor.
BELİRTİLERE DİKKAT!
UZUN SÜREN KURU ÖKSÜRÜK
GÖĞÜS AĞRILARI
İŞTAHSIZLIK
AKŞAMLARI YÜKSELEN ATEŞ
HALSIZLIK
KİLO KAYBI
İLERİ VAKALARDA NEFES DARLIĞI
ÖKSÜRÜKLE AĞIZDAN KAN GELMESİ
BULAŞICIDIR
Tüberküloza, solunum yoluyla bulaşan bir mikrobun neden oluyor. Hasta olan kişi normal konuşurken, öksürürken ve ya hapşırdığında ortama yayılan damlacıkların, solunum yoluyla karşı taraftaki kişi tarafından alınması sonucunda o kişi tüberküloz mikrobuyla karşılaşılıyor. Aslında toplumda herkes bir şekilde tüberküloz mikrobuna maruz kalıyor. Ancak hepsinde verem gelişmiyor. UYKUSUZLUK...
Tüberküloz hastalığının ortaya çıkması için kişinin vücut direncinin düşmesi gerekiyor. Eğer vücut direnci yeterliyse vücut o enfeksiyonu alıyor, kendi bağışıklık sistemiyle o mikrobu sınırlandırıyor. Fakat vücut direnci düşükse organlara saldırıyor. Hastalık kaçınılmaz oluyor. Uykusuzluk, beslenme bozukluğu, stres ve sigara gibi etkenler vücut direncini düşürdüğü için vereme davetiye çıkartıyor. Böbrek, karaciğer, kalp hastaları ve diyabetliler, KOAH, astım gibi rahatsızlıkları olan hastalar ayrıca kortizon ve kanser ilaçları kullanan kişilerde tüberküloza yakalanma riski bulunuyor.
BELİRTİ VERMEZ
Tüberküloz, kimi zaman geç teşhis ediliyor. Sinsi ilerlediğinden belirti vermeyebiliyor. Hastaya ilk olarak akciğer grafisi ve akciğer tomografisi çekiliyor. Tüberkülozun yüzde yüz teşhisini ise balgam ve mikrop saptaması oluşturuyor. Eğer hasta balgam çıkaramıyorsa ve diğer testlerle de sonuç alınamıyorsa tüberküloz ihtimali değerlendiriyor.
BÖBREKLERİ ETKİLER
Tüberküloz solunum yoluyla alındığı için en sık akciğerlerde hastalık yapıyor. Bunun dışında vücudun diğer bütün organlarında tüberküloz hastalığına yol açıyor. Böbrek karaciğer, dalak, göz, beyin zarında yani bütün organlarda görülebiliyor.
EVİNİZİ GÜNEŞLENDİRİN
Tüberkülozun ve diğer akciğer hastalıklarının iyileşmesinde istirahat önemli rol oynuyor. Doğru beslenme, iyi uyku ve bol sıvı alımı gerekiyor. Yine temiz hava hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Verem hastalarının evinin iyi havalandırılması öneriliyor. Güneş ışınları da tüberküloz mikrobunu öldürüyor.
TEDAVİSİ EN AZ 6 AY
Tüberküloz tedavisi özel antibiyotiklerle yapılıyor. Tedavinin en az 6 ay sürmesi gerekiyor. Doktorun yönlendirmesi ile bu süre uzayıp kısalabiliyor. Kullanılan ilaçların takibi çok önem taşıyor. Aksi halde hastalık yenileniyor. Özellikle yetersiz tedavide hastalık ilaçlarla daha dirençli hale geliyor. Bu da hastalığın bulaşmasını kolaylaştırıyor. İyileşme sürecini ise zorlaştırıyor.
BELİRTİLERE DİKKAT!
UZUN SÜREN KURU ÖKSÜRÜK
GÖĞÜS AĞRILARI
İŞTAHSIZLIK
AKŞAMLARI YÜKSELEN ATEŞ
HALSIZLIK
KİLO KAYBI
İLERİ VAKALARDA NEFES DARLIĞI
ÖKSÜRÜKLE AĞIZDAN KAN GELMESİ
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