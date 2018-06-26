Yalova Esenköy Belde Belediyesi'nin yönetici ve çalışanları, makam odalarını, masalarını ve hatta oturdukları koltukları kedilerle paylaşmaya başladı. Sapanca'da bir köpeğin bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürülmesinin ardından bu güzel görüntüler, örnek olarak gösterildi.
'Pisi'kolojik tedavi
Etiketler: Yalova , Belde Belediyesi
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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