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'Pisi'kolojik tedavi

Pisikolojik tedavi
Esenköy 'nin yönetici ve çalışanları, makam odalarını, masalarını ve hatta oturdukları koltukları kedilerle paylaşmaya başladı. Sapanca'da bir köpeğin bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürülmesinin ardından bu güzel görüntüler, örnek olarak gösterildi.
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