Faciaya kıl payı

İstanbul Şişli'de inşaat iskelesinden kopan demir, park halindeki oraca saplandı. Akılalmaz olay dün Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'nde yaşandı. Bir binanın dış cephe tadilatı için kurulan demir iskele tadilat bitiminde işçiler tarafından sökülmeye başlandı. Bu sırada kopan bir demir yan binanın bahçesinde park halinde bulunan lüks bir otomobile saplandı. Aracın ön camından giren demir, torpidoya girdi. Otomobilde kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti. işçilerin güvenlik önlemi almadan çalıştığı görüldü.