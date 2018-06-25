;
Yol Durumu
  1. Seyyar sandık

Sandığa gelin!

dün sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel i için oy verdi. Çiçeği burnunda çiftler düğünden önce sandıkta ‘evet’ dedi. Rus gelinler de vatandaşlık görevlerini yerine getirdi...

Sandığa gelin!



Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği i için sandık başına akın etti. Aylar öncesinden düğün tarihlerini alan çiftler oylarını kullanmaya gelinlik ve damatlıkla gitti. 'da yaşayan ve Türk vatandaşlığına hak kazanan Rus gelinler de sandıklara gitti. Oylarını verdi. İşte seçim manzaralarının özeti:
Etiketler: , , , , ,
  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ