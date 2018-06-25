Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına akın etti. Aylar öncesinden düğün tarihlerini alan çiftler oylarını kullanmaya gelinlik ve damatlıkla gitti. Antalya'da yaşayan ve Türk vatandaşlığına hak kazanan Rus gelinler de sandıklara gitti. Oylarını verdi. İşte seçim manzaralarının özeti:
Sandığa gelin!
Türkiye dün sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. Çiçeği burnunda çiftler düğünden önce sandıkta ‘evet’ dedi. Rus gelinler de vatandaşlık görevlerini yerine getirdi...
Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına akın etti. Aylar öncesinden düğün tarihlerini alan çiftler oylarını kullanmaya gelinlik ve damatlıkla gitti. Antalya'da yaşayan ve Türk vatandaşlığına hak kazanan Rus gelinler de sandıklara gitti. Oylarını verdi. İşte seçim manzaralarının özeti:
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Binali Yıldırım , Türkiye , Antalya , seçim , Ahıska Türkleri
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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