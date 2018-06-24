İstanbul Üsküdar sahilinde dolaşan kediyi kucağına alıp seven kişi, hayvanı denize attı. Akılalmaz olay, önceki gün sabah saatlerinde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi sahilde gezen yavru kediyi önce kucağına aldı. Küçük hayvanı okşayıp, sevmeye başladı. Daha sonra kediyle yürüyerek sahile yaklaştı. Kucağındaki kediyi denize fırlattı. Ardından arkasına bile bakmadan kaçtı. Vahşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Denize atılan kedi, güvenlik görevlileri ve esnaflar tarafından süzgeç yardımıyla tekneye çıkartıldı. Talihsiz kedinin denize akan motor yağı ve yakıta bulandığı görüldü. Olayla ilgili bilgi veren görgü tanığı Mevlüt Onaran, "Sabah 05.30 sıralarında öteki tarafta balık tutarken biri kediyi alıyor. Biz de takip ederek bu tarafa geliyoruz. Kediyi buradan atıyor. Teknede çalışan arkadaşlar da kediyi kepçeyle çıkartıyolar" diye konuştu.
Tam 'pisi'kopat!
İstanbul’da bir psikopat, yavru kediyi kucağına aldı. Sevmeye başladı. Daha sonra masum hayvanı denize fırlattı. Arkasına bile bakmadan kaçtı...
Etiketler: İstanbul , yavru kedi
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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