Sivas'ta yaşayan Barış Arı, geçtiğimiz ay yeni bir müzik klibi çıkarttı. Klip, sosyal medyada beklenilen oranda takipçi bulmadı. Bu durumu üzülen anne Şerife Arı düğmeye bastı. Oğlunun klibinin az sayıda takipçi bulmasına yüreği dayanmayan anne, takipçi sayısını artırmak "Barış Arı- Oyun Hamuru, kanaldan 1 kere izlerseniz çok mutlu oluruz" yazılı ilanlar bastırdı. Sokak sokak, cadde cadde dolaştı. 30 bine yakın ilan dağıttı. Barış Arı annesinin bu girişiminin olumlu sonuç verdiğini görünce, oda annesine destek vermek için bu anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaştı. Oğlu için yaklaşık 30 bine ilan dağıttığını belirten Şerife Arı, "Sponsor bulamadığımız ve maddi durumumuzun yetersiz olduğu için dağıtma işi bana kaldı. Yaklaşık 1 aydır bu işle uğraşıyorum. Yoruluyorum ama ne yapalım mecburum dolaşıp broşürleri dağıtmaya çocuğumun hatırı için, çocuğumun işi için" şeklinde konuştu.
Reklamın anası!
Sivas’ta bir anne, müzisyen oğlunun sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için kolları sıvadı. 30 bin ilanı vatandaşa dağıttı. Evladının reklamını yaptı
Etiketler: Sivas , Barış Arı , Sosyal medya , Şerife Arı
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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