Lübnan'ın Brummana kentinde, turistleri çekmek amacıyla kadın polislere siyah şort, tişört ve kızıl bereler giydirildi. Devriye gezen kadın polisleri görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Brummana Belediye Başkanı Pierre Achkar, "Lübnan'ın kasvetli resmini değiştirmek istiyoruz" dedi. Bazı vatandaşlar bu uygulamaya tepki gösterdi.
Polislere turizm ayarı
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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