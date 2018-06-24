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Polislere turizm ayarı

Polislere turizm ayarı
Lübnan'ın kentinde, turistleri çekmek amacıyla kadın polislere siyah şort, tişört ve kızıl bereler giydirildi. Devriye gezen kadın polisleri görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Brummana Belediye Başkanı Pierre Achkar, "'ın kasvetli resmini değiştirmek istiyoruz" dedi. Bazı vatandaşlar bu uygulamaya tepki gösterdi.
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