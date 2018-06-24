Adana Kozan'da yaşayan 55 yaşındaki Memduh Göçer, yıllarca devlet hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak çalıştı. 'Okumanın yaşı yok' diyen evli ve 3 çocuk babası Göçer, yeniden sınava hazırlandı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazandı. Geçtiğimiz gün de mezun olup kepini attı. "Hizmeti seviyorum. Okumanın yaşının olmadığına inanıyorum" dedi.
Okumanın yaşı yok
Etiketler: Adana
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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