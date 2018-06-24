;
Yol Durumu
  1. Klinik vaka!
  2. Utanç yüzü

Okumanın yaşı yok

Okumanın yaşı yok
Adana Kozan'da yaşayan 55 yaşındaki Memduh Göçer, yıllarca devlet hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak çalıştı. 'Okumanın yaşı yok' diyen evli ve 3 çocuk babası Göçer, yeniden sınava hazırlandı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazandı. Geçtiğimiz gün de mezun olup kepini attı. "Hizmeti seviyorum. Okumanın yaşının olmadığına inanıyorum" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar