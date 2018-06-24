Adana Kozan'da yaşayan 55 yaşındaki Memduh Göçer, yıllarca devlet hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak çalıştı. 'Okumanın yaşı yok' diyen evli ve 3 çocuk babası Göçer, yeniden sınava hazırlandı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik bölümünü kazandı. Geçtiğimiz gün de mezun olup kepini attı. "Hizmeti seviyorum. Okumanın yaşının olmadığına inanıyorum" dedi.