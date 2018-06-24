Kilolara göğüs gerin

Kadınların en korktuğu hastalıkların başında şüphesiz meme kanseri geliyor. Yanlış beslenme, hareketsizlik, kötü alışkanlıklar pek çok hastalığa neden olduğu gibi kansere de davetiye çıkartıyor. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Demir, meme kanserinin Türkiye için ciddi bir sağlık meselesi olduğunu söylüyor. Problemin her geçen gün giderek büyüdüğüne işaret ediyor. Hastalığın görülme sıklığının Türkiye'de günden güne arttığını belirten Prof. Dr. Demir, meme kanserinin görülmesindeki en büyük nedenin şişmanlık olduğunu söylüyor.
TUZU AZALTIN...
"Eğer biz aşırı kilodan uzak durursak, gençlerimizi aşırı kilodan uzak tutarsak, menopozal dönemde hanımların aşırı kilo almamasını sağlayabilirsek, vücudun yağ oranını 30'un altına indirebilirsek kanser riskini yüzde 20-25 oranında azaltabiliriz. Düzenli egzersiz yapmak meme kanseri riskini azaltır. Buradaki kasıt her gün 30-40 dakika tempolu yürüyüş, haftada 2 gün daha yoğun spor yapmaktır" diyor. Meme kanserinden korunmak için sigara ve alkolden de uzak durulması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Demir, önerilerini şöyle sıralıyor: "Bol bol sebze, meyve, salata, zeytinyağlı yiyecekler ve balık yer, yağı ve tuzu az tüketirsek, meme kanseri riskini azaltmış oluruz. Ama birtakım şehir efsaneleri de var ki bizim aşırı derecede korkmamıza yol açıyor. Saç boyaları meme kanseri riskini çok sık uygulanmadıkları sürece arttırmıyor. Ayrıca yapılan düşükler, yapılan jinekolojik operasyonlarda meme kanseri riskini arttırmıyor."
TUZU AZALTIN...
"Eğer biz aşırı kilodan uzak durursak, gençlerimizi aşırı kilodan uzak tutarsak, menopozal dönemde hanımların aşırı kilo almamasını sağlayabilirsek, vücudun yağ oranını 30'un altına indirebilirsek kanser riskini yüzde 20-25 oranında azaltabiliriz. Düzenli egzersiz yapmak meme kanseri riskini azaltır. Buradaki kasıt her gün 30-40 dakika tempolu yürüyüş, haftada 2 gün daha yoğun spor yapmaktır" diyor. Meme kanserinden korunmak için sigara ve alkolden de uzak durulması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Demir, önerilerini şöyle sıralıyor: "Bol bol sebze, meyve, salata, zeytinyağlı yiyecekler ve balık yer, yağı ve tuzu az tüketirsek, meme kanseri riskini azaltmış oluruz. Ama birtakım şehir efsaneleri de var ki bizim aşırı derecede korkmamıza yol açıyor. Saç boyaları meme kanseri riskini çok sık uygulanmadıkları sürece arttırmıyor. Ayrıca yapılan düşükler, yapılan jinekolojik operasyonlarda meme kanseri riskini arttırmıyor."
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