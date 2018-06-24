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aşkın katili!

Huzursuz bağırsak aşkın katili!
Sindirim sistemi, vücudun yapı taşını oluşturuyor. İnsan vücudunun ikinci beyni olarak adlandırılan bağırsaklarda genellikle karın ağrısı ve hazımsızlık şikayetleri görülüyor. Bu durum, sendromuna işaret ediyor. İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) olarak adlandırılan bu rahatsızlıkta karın sı ve dışkılama alışkanlığında da değişiklikler görülüyor. Nedeni hala bilinmeyen bu hastalıkta, kadınlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, huzursuz bağırsakların aşk hayatını da olumsuz etkileyip iktidarsızlığa neden olduğunu söylüyor. Uzun süreli olan, tekrarlayan ve kansere dönüşmeyen bu hastalıktan kurtulmanın yolu ise hayat tarzını değiştirmekten ve lı beslenmekten geçiyor. Dr. Murat Keskin, hastalara özellikle bol su içilmesini ve lifli gıdalar tüketilmesini öneriyor.
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