Sindirim sistemi, vücudun yapı taşını oluşturuyor. İnsan vücudunun ikinci beyni olarak adlandırılan bağırsaklarda genellikle karın ağrısı ve hazımsızlık şikayetleri görülüyor. Bu durum, huzursuz bağırsak sendromuna işaret ediyor. İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) olarak adlandırılan bu rahatsızlıkta karın ağrısı ve dışkılama alışkanlığında da değişiklikler görülüyor. Nedeni hala bilinmeyen bu hastalıkta, kadınlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, huzursuz bağırsakların aşk hayatını da olumsuz etkileyip iktidarsızlığa neden olduğunu söylüyor. Uzun süreli olan, tekrarlayan ve kansere dönüşmeyen bu hastalıktan kurtulmanın yolu ise hayat tarzını değiştirmekten ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Dr. Murat Keskin, hastalara özellikle bol su içilmesini ve lifli gıdalar tüketilmesini öneriyor.
Huzursuz bağırsak aşkın katili!
Etiketler: Ağrı , huzursuz bağırsak , sağlık
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.