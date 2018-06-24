Antalya Manavgat'taki Hafız Hoca Mezarlığı'nda dün çirkin bir saldırı meydana geldi. 1 Mayıs 2018 tarihinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Bülent Suser'e ait mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülürken, yanına üzerinde tehdit içeren bir de tabela yerleştirildi. Bir tahtanın ucuna iliştirilmiş tenekenin üzenine el yazısıyla "Siz böyle ederseniz, ben de böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Siz seçin" yazıldı. Çevredeki esnafların mezarın durumunu görerek haber vermesi üzerine kabirde yatan Bülent Suser'in yakınları, Emniyet ve Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri olay yerine gitti. Gerekli incelemelerin ardından Suser'in yakınları emniyete giderek konuyla ilgili şikayette bulundu. Yapılan saldırının mezar yeri paylaşımından kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.
Bu iş bitmedi!
Etiketler: Bülent Suser
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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