Berber Hamide!

Mersin'in Aydıncık İlçesi'nde yaşayan Cemal Bayır, dört yıl önce çırak aramaya başladı. Ancak bulamadı. Bunun üzerine eşi Hamide Bayır, yanında çıraklık yapmaya başladı. İlçede yaklaşık 4 yıldır erkek berberliği yapan Bayır, ilk başlarda yadırgandı. Ancak sonra müşterileri arttı. Berberliğe nasıl başladığını anlatan Bayır, "Eşim çırak bulamayınca ben çırak olmaya karar verdim. İşime kısa sürede alışıp usta oldum. Saç sakal tıraşı yapıyorum. Ağda ve maske de yapabiliyorum. İnsanlar ilk başlarda yadırgamıştı ama şimdi herkes alıştı. Artık müşteriler daha çok geliyor. Gelen önce şaşırıyor sonra normal karşılıyor. İnsanlarımız yeniliğe her zaman açık. Tıraş olduktan sonra teşekkür eden müşterilerimizin sayısı fazla" diye konuştu.