İstanbul'un trafik çilesine taksiciler de eklendi! Gündemi uzun süre meşgul eden UBER-taksi polemiği bitmek bilmedi. Yolcular, her defasında taksi şoförlerinin kaba davrandığını, arabalarında temizliğe dikkat etmediğini belirtti. Mega kentte sayısı 18 bini aşan taksiciler şartlarını bir türlü düzeltmedi! Son olay ise 'Bu kadarına da pes' dedirtti! Olay dün öğle saatlerinde İstanbul'un göbeği Nişantaşı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir taksi şoförü, kadın turistin kendisini bilerek trafiğe soktuğunu söyleyerek sinirlendi. Aracından indi. Önce kadın turisti taksiden indirdi. Ardından yolcunun valizini bagajdan çıkartıp yola itekledi!
KÜFÜRLER SAVURDU
Yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kadın turist, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Tartışma üzerine taksici, "100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor. Sanki topal" diye bağırarak tepki gösterdi. Hem suçlu hem güçlü olan taksici, bununla da yetinmedi. Aracından attığı turistin parasının üstünü de vermedi. Turistin İngilizce olarak 'Paramı ver' demesi üzerine daha da sinirlendi. Küfürler savurmaya devam etti. Turistin ısrarla parasını istemesi üzerine de "35 lira verdim daha da vermem. Vermiyorum polis çağır" dedi. Ardından aracına bindi. Yaşanan bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kayıt edildi. Taksi şoförünün kural tanımaz tavrı, pes dedirtti!
ARAÇTAN İNDİRDİ
Trafikte kalan taksici, hıncını yolcudan aldı. Kadın turisti aracından indirip sokak ortasında küfürler yağdırdı.
VALİZİ YOLA FIRLATTI
Öfkesi bir türlü geçmek bilmeyen taksi şoförü, yolcunun valizini yola fırlattı. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırmadı.
PARAYI ALIP KAÇTI
Turistin parasını vermeyen taksici "İstersen polise şikalet et" deyip gitti!
KÜFÜRLER SAVURDU
Yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kadın turist, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Tartışma üzerine taksici, "100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor. Sanki topal" diye bağırarak tepki gösterdi. Hem suçlu hem güçlü olan taksici, bununla da yetinmedi. Aracından attığı turistin parasının üstünü de vermedi. Turistin İngilizce olarak 'Paramı ver' demesi üzerine daha da sinirlendi. Küfürler savurmaya devam etti. Turistin ısrarla parasını istemesi üzerine de "35 lira verdim daha da vermem. Vermiyorum polis çağır" dedi. Ardından aracına bindi. Yaşanan bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kayıt edildi. Taksi şoförünün kural tanımaz tavrı, pes dedirtti!
ARAÇTAN İNDİRDİ
Trafikte kalan taksici, hıncını yolcudan aldı. Kadın turisti aracından indirip sokak ortasında küfürler yağdırdı.
VALİZİ YOLA FIRLATTI
Öfkesi bir türlü geçmek bilmeyen taksi şoförü, yolcunun valizini yola fırlattı. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırmadı.
PARAYI ALIP KAÇTI
Turistin parasını vermeyen taksici "İstersen polise şikalet et" deyip gitti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.