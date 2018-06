trafik çilesine taksi ciler de eklendi! Gündemi uzun süre meşgul edenYolcular, her defasında taksi şoförlerinin kaba davrandığını, arabalarında temizliğe dikkat etmediğini belirtti. Mega kentte sayısışartlarını bir türlü düzeltmedi! Son olay isededirtti! Olay dün öğle saatlerinde İstanbul 'un göbeğimeydana geldi. İddiaya göre bir taksi şoförü, kadın turist in kendisini bilerek trafiğe soktuğunu söyleyerek sinirlendi. Aracından indi. Önce kadın turist i taksiden indirdi.Yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kadın turist, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Tartışma üzerine taksici,diye bağırarak tepki gösterdi. Hem suçlu hem güçlü olan taksici, bununla da yetinmedi. Aracından attığı turistin parasının üstünü de vermedi. Turistin İngilizce olarak 'Paramı ver' demesi üzerine daha da sinirlendi. Küfürler savurmaya devam etti. Turistin ısrarla parasını istemesi üzerine dededi. Ardından aracına bindi. Yaşanan bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kayıt edildi. Taksi şoförününpes dedirtti!Trafikte kalan taksici, hıncını yolcudan aldı. Kadın turisti aracından indirip sokak ortasında küfürler yağdırdı.Öfkesi bir türlü geçmek bilmeyen taksi şoförü, yolcunun valizini yola fırlattı. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırmadı.Turistin parasını vermeyen taksici "İstersen polise şikalet et" deyip gitti!