Kalp hırsızı

Evlilik vaadiyle yaşlı insanları kandıran çete çökertildi. Son olay Isparta'da meydana geldi. 84 yaşındaki H.Ö., her fırsatta çevresine evlenmek istediğini söyledi. Bir tanıdığının aracılığıyla tanıştığı E.G. ile arkadaşlığını ilerletti. Genç kadın, 8 bin liralık borcunu ödemesi karşılığında H.Ö. ile evlenebileceğini söyledi. 'Eli yüzü düzgün, namuslu bir kadınla evlenmek üzere' yola çıkan yaşlı adam, 8 bin lirayı söylenilen hesaba gönderdi. Müstakbel eşine de düğün için bir miktar altın hediye etti. Toplamda 12 bin liralık masraf yapan talihsiz adam, düğüne sayılı gün kala E.G.'den haber alamayınca şüphelendi. Çok geçmeden dolandırıldığını fark etti.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR!
Hemen karakola gidip durumu bildirdi. Yapılan operasyonla 2'si kadın 3 kişiden oluşan aşk çetesi çökertildi. Çetenin daha önce 74 yaşındaki Z.D, 68 yaşındaki A.Ö ve 64 yaşındaki M.K'nin de parasını aldığı belirlendi. Mağdur H.Ö., polise verdiği ifadede, "Şüpheli E.Ş'ye 'Eli ayağı düzgün, namuslu bir kadınla evlenmek istiyorum' dedim. O da beni E.G. ile tanıştırdı. 8 bin liralık borcunu ödedim. Altınları da aldıktan sonra bir daha haber alamadım" dedi. Benzer olaylardan aranan E.Ş.'nin evinde 8 adet cep telefonu ve 2 bin lira para ele geçirildi.
Daha önce aynı yöntemle 3 kişiyi kandıran E.G., son olayda yakalandı. Suçlamaları yalanladı.
H.Ö., dolandırıcıya önce kalbini ardından 12 bin lirasını kaptırdı. Çok geçmeden kandırıldığını anladı. Sahtekarları anında yakalattı..
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR!
Hemen karakola gidip durumu bildirdi. Yapılan operasyonla 2'si kadın 3 kişiden oluşan aşk çetesi çökertildi. Çetenin daha önce 74 yaşındaki Z.D, 68 yaşındaki A.Ö ve 64 yaşındaki M.K'nin de parasını aldığı belirlendi. Mağdur H.Ö., polise verdiği ifadede, "Şüpheli E.Ş'ye 'Eli ayağı düzgün, namuslu bir kadınla evlenmek istiyorum' dedim. O da beni E.G. ile tanıştırdı. 8 bin liralık borcunu ödedim. Altınları da aldıktan sonra bir daha haber alamadım" dedi. Benzer olaylardan aranan E.Ş.'nin evinde 8 adet cep telefonu ve 2 bin lira para ele geçirildi.
Daha önce aynı yöntemle 3 kişiyi kandıran E.G., son olayda yakalandı. Suçlamaları yalanladı.
H.Ö., dolandırıcıya önce kalbini ardından 12 bin lirasını kaptırdı. Çok geçmeden kandırıldığını anladı. Sahtekarları anında yakalattı..
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