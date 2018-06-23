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yaşanmayacak

Elektrik kesintisi yaşanmayacak
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı ile yarın yapılacak lerde enerji güvenliğinin sağlanması için gerçekleşecek çalışmalara ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Seçim günü kesinti yaşanmaması, gerçekleşebilecek kesintilere de anında müdahale için bakanlık bünyesinde özel bir takip merkezi kuruldu. TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve ilgili 21 elektrik dağıtım şirketi bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu. Bakan Albayrak'ın da tüm ekipleri gün boyu takip edeceği belirtildi.

BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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