Elektrik kesintisi yaşanmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı ile yarın yapılacak seçimlerde enerji güvenliğinin sağlanması için gerçekleşecek çalışmalara ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Seçim günü kesinti yaşanmaması, gerçekleşebilecek kesintilere de anında müdahale için bakanlık bünyesinde özel bir takip merkezi kuruldu. TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve ilgili 21 elektrik dağıtım şirketi bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu. Bakan Albayrak'ın da tüm ekipleri gün boyu takip edeceği belirtildi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.