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Devlet baba

Dağlıca şehidi ’ın oğlu Meriç’in sünneti için seferber oldu. Bakan Canikli, makam aracını tahsis etti. Meriç, polis eskortuyla babasının mezarını ziyaret etti

Devlet baba
Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 2015 yılında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş 'ın oğlu Meriç Taşan (8) için sünnet düğünü düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, makam aracını, sünnet arabası olarak tahsis etti. Meriç, annesi Aylin Taşan ile birlikte babasının Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan mezarını ziyaret etti.



KEŞKE BABAM DA YANIMDA OLSAYDI
Şehit oğlunun, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri herkesi ağlattı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Dr. Hasan Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Meriç'in yanındaydı. Keçiören bir salonda yapılan düğüne, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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