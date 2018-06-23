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Denizleri de engelleri de aştık

Denizleri de engelleri de aştık
Mersin'de plajlar, engelliler için engel olmaktan çıktı. Büyükşehir Belediyesi, Kızkalesi ve Susanoğlu sahillerinde "engelli plajı" açtı. Böylece engelli vatandaşlar, hiçbir zorlukla karşılaşmadan suyla buluşmanın tadını çıkarttı. Söz konusu plaj, dünyanın takdirini topladı. Engelli plajı, 14 milyon takipçisi olan yabancı bir Instagram hesabından paylaşıldı. Dış basında da plaja övgüler yağdı. Sosyetik güzel , "Bu iskeleyi düşünenlerin ellerine sağlık" yorumunu yaptı.


Siren Ertan
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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