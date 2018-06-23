Diyarbakır'da yaşayan Kadri Bozan'ın 2 çocuğu, işitme engelli dünyaya geldi. 12 yaşındaki Muhammed Numan ve 8 yaşındaki Hilal Beyza, ameliyatla takılan işitme cihazı ile bir nebze duyabildi. Ancak cihazın kullanım süresinin 7 yıl olması, baba Bozan'ı endişelendirdi. Çaresiz baba, "Muhammed'in cihazının süresi 2 yıl önce bitti. Hilal'inki ise ocak ayında bitecek" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun fiyatı 22 bin lira olan işitme cihazının 12 bin lirasını karşıladığını söyledi. "İyi duyabilmesi için yeni cihazla değiştirilmesi gerekiyor. Muhammed'in cihazı şu anda tam çalışmıyor. Bir kelime kullandığımızda 3-4 sefer tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü cihaz eski olduğu için algılaması çok çok geç oluyor ve sıkıntı yaşıyoruz" dedi.
Bu çığlığı işitin
Etiketler: Diyarbakır , sosyal güvenlik , Kadri Bozan , işitme engelli
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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