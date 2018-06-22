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’da

Türkiye Moskova’da
Türkiye Rusya'daki 'na katılamadı ama Rus şarkıcı Zvezda, ülkemizin reklamını yaptı. sevgisiyle dikkat çeken Rus şarkıcının sırtında Türk bayrağı ve elinde darbuka ile sokaklarında eğlenen farklı ülke taraftarlarının arasına daldı. "Türkiye" tezahüratı yaptırdı. Binlerce sosyal medya takipçisi olduğunu belirten Rus şarkıcı, onlara da 'dan seslenerek, "Arkadaşlarım, işte Türkiye geldi, burada Moskova'da..." dedi.
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