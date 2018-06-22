Türkiye Moskova’da

Türkiye Rusya'daki Dünya Kupası'na katılamadı ama Rus şarkıcı Zvezda, ülkemizin reklamını yaptı. Türkiye sevgisiyle dikkat çeken Rus şarkıcının sırtında Türk bayrağı ve elinde darbuka ile Moskova sokaklarında eğlenen farklı ülke taraftarlarının arasına daldı. "Türkiye" tezahüratı yaptırdı. Binlerce sosyal medya takipçisi olduğunu belirten Rus şarkıcı, onlara da Kızıl Meydan'dan seslenerek, "Arkadaşlarım, işte Türkiye geldi, burada Moskova'da..." dedi.
Etiketler: Dünya Kupası , Türkiye , Moskova , Kızıl Meydan
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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