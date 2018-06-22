‘Sırtım dönükken bile kurşunladılar’

Alman polisinin Türkler'e yönelik şiddeti "Artık yeter" dedirtti. Almanya'nın Lünen kentinde polis şiddetine maruz kalan Halil İbrahim Şahan'ın ardından skandal bu kez Darmstadt kentinde patlak verdi. Bir restoranda güvenlik görevlileriyle tartışan Ferhat Emre D., polis şiddetinden kaçıp kendisini tuvalete kilitledi. Alman polisi, biber gazı sıkarak dışarı çıkarttığı Türk gencine 8 el ateş etti. Ağır yaralanan genç, hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Ferhat Emre D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Gözlerini açar açmaz ikiz bebeklerini soran Ferhat Emre D., kendisini tuvaletten zorla çıkartan iki polisin üzerine neredeyse bir şarjör boşalttığını söyledi. Yaralı genç, "Sırtım dönükken bile kursun sıktılar. O kadar kurşun yediğim halde hayatta kaldığım için şükrediyorum" dedi. Türk aile, skandalı yargıya taşıyacaklarını belirtti.
‘Sırtım dönükken bile kur��unladılar’
Etiketler: Almanya
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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