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Neredesin Selen

19 yaşındaki ’dan 9 gündür haber alınamıyor. Ailesi genç kızın hayatından endişe ediyor.

Neredesin Selen
Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Selen Sarı, 9 gün önce evinden ayrıldı. Genç kızdan bir daha haber alınamadı. Kızlarını bulamayan aile, polise kayıp başvurusu yaptı. Ancak arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Kızlarının en son evlerinin önünden lacivert bir arabayla uzaklaştığını söyleyen baba Tarık Sarı, kızını bulmak için yardım çağrısı yaptı. Sarı, kızının korkmasına gerek olmadığını, sadece iyi olduğunu bilmek istediklerini açıkladı.
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