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Yol Durumu
  1. Bedelli askerlikte son durum ne? İşte bedelli askerlikle ilgili tüm detaylar

verilerine göre yurtta ! İstanbul'da hava nasıl olacak?



Yapılan son değerlendrmelere göre, yağışların öğle saatlerinden sonra 'in iç kesimleri, , , , , çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile 'nın güney ve doğusu, 'nın güney kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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  • 22 Haziran 2018, Cuma 11:29
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