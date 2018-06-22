Yapılan son değerlendrmelere göre, yağışların öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Bilecik, Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendrmelere göre, yağışların öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Bilecik, Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Etiketler: Bursa , Kütahya , Manisa , Çankırı , Sakarya , Balıkesir , Diyarbakır , Erzurum , Samsun , Meteoroloji , İzmir , Bilecik , Hava durumu
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