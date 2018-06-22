Meslek lisesi alan seçimi sonuçları açıklandı mı? Meslek lisesi alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayında bir dönemi daha geride bırakan 9. sınıf meslek lisesi öğrencilerinin gözü kulağı alan seçimi sonuçlarında! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu'na göre meslek lisesi alan seçimi sonuçları bugün duyurulacak. Sonuçlar, e-Okul üzerinden görüntülenebilecek.









E-OKUL MESLEK LİSESİ ALAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Meslek lisesi alan seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün açıklanacak olan 9. sınıf meslek lisesi alan seçim sonuçları e Okul üzerinden görüntülenebilecek. Mesleki ve teknik liselerin 9'uncu sınıflarında okuyan öğrenciler, alan seçimi başvurularını 14-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirmişti.



TERCİHİNE YERLEŞEMEYEN BOŞ KONTENJANA

- Anadolu meslek programlarından tercih yapan öğrenciler bunlara yerleşemezse kayıtlı bulunduğu okulun 10'uncu sınıf alanlarında boş olan kontenjanlara puanları dikkate alınarak okul müdürlüğünce yerleştirilecek.



- Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul'da onaylanacak. Tercihlerde değişiklik veya düzeltmelerin onaylama işleminden önce tamamlanması gerekecek.



- Tercih ve yerleştirmeyle ilgili bilgilendirme ve işlemler http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları 22 Haziran'da https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sistemi'nden duyurulacak.



- Okul, program, alan ve dal tanıtım bilgilerine bu linklerden ulaşılabilir: http://mbs.meb.gov.tr/, http://www.alantercihleri.com



ALAN SEÇİMİ KOŞULLARI NELER?

Anadolu teknik programlarına, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen

ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir.

Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati

derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler.

9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları ve diğer okullarda

bulunan alanları da tercih edebileceklerdir