Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS için, sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, tercih süreci başlayacak. Adaylar puanları ve tercih sıralamasına göre bir liseye yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde açıklanacak





LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyuruldu. Sınav ile ilgili yapılan açıklama doğrultusunda LGS sonuçları, 26 Haziran Salı günü açıklanacak. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden sınav puanlarının sorgulamasını yapabilecek.





LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



LGS tercih işlemlerinin yapılacağı tarih olarak, 2-13 Temmuz 2018 tarihleri aralığı belirtildi. Pansiyonlu okullar için tercih işlemleri de bu dönem içerisinde yapılacak. Öğrenciler bu süreçte aynı anda üçü için de tercihte bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre; liselere yerleştirme, adrese dayalı olan sistemde tercihler yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Kayıt alanlarının belirlenmesi de ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakında bulunan liselere göre yapılacak. Kayıt alanı içerisinde Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve Anadolu meslek lisesi gibi tüm lise türleri bulunacak.



Tercih işlemlerinde öğrenciler;



- Sınav ile girilecek liseler

- Yerel yerleştirme ile girilecek liseler

- Pansiyonlu okullar için aynı anda tercih yapabilecek.



Adrese dayalı yapılan yerleştirme işlemlerinde, öğrencilerin devamsızlık bilgisinin de katkısı olacak. Adrese dayalı olan sistemde öğrenciler tarafından ortaokul kayıt alanları içinde bulunan 3 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3 Anadolu Lisesi, 3 Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi olmak üzere toplamda 9 adet okuldan 5 tane okul için tercih işlemi gerçekleştirilebilecek.

LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi sınav ile öğrenci alımı yapan okullarda, öğrencilerin merkezi sınav puanı eşit ise ilk olarak öğrencinin Ortaokul Başarı Puanı'na bakılır. Ortaokul Başarı Puanı da eşitse sırasıyla;- Öğrenci doğum tarihine- 6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanına- Özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına- Son olarak da tercih önceliğine bakılır ve öğrencinin yerleştirme işlemi yapılır.Merkezi sınav ile öğrenci alımı yapan okullar için; belirlenmiş olan kontenjan, öğrencinin tercih sıralaması ve puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.