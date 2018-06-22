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lı kadınlara stat izni

İranlı kadınlara stat izni
İran, 'da -İspanya maçının dev ekranlarda izlendiği 'daki iki stadyuma, kadınların girmesine izin verdi. Kadınlar istisnai olarak bir futbol maçını erkeklerle birlikte izledi. Maç başkent Tahran'da Azadi ve Takhti stadyumlarında dev ekranlardan verildi... Maçın oynandığı Rusya'nın Kazan şehrinde de İranlı kadınlar tribünleri şenlendirdi. İran'da 1979 yılındaki devrimden bu yana kadınlar ilk kez stadyumda maç seyretti. Kadın hakları savunucuları, bu iznin yeni gelişmeleri beraberinde getirebileceği konusunda umutlu olduklarını bildirdi.
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