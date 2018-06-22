İran, Rusya'da İran-İspanya maçının dev ekranlarda izlendiği Tahran'daki iki stadyuma, kadınların girmesine izin verdi. Kadınlar istisnai olarak bir futbol maçını erkeklerle birlikte izledi. Maç başkent Tahran'da Azadi ve Takhti stadyumlarında dev ekranlardan verildi... Maçın oynandığı Rusya'nın Kazan şehrinde de İranlı kadınlar tribünleri şenlendirdi. İran'da 1979 yılındaki devrimden bu yana kadınlar ilk kez stadyumda maç seyretti. Kadın hakları savunucuları, bu iznin yeni gelişmeleri beraberinde getirebileceği konusunda umutlu olduklarını bildirdi.
İranlı kadınlara stat izni
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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