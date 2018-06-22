İlaç kullananlar daha çok su içmeli

Vücudun fazla su kaybetmesi, pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Uzmanlar, vücuttaki su miktarının azalmasının, ilaçların yan etkilerinin ortaya çıkmasına sebep olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle ilaç kullananların su tüketimini arttırmaları gerekiyor. Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, "Beyin sağlığı için susuz kalmamaya özen gösterin. Yaşlılarda susuzluk, kandaki üreyi arttırarak davranış sorunlarına sebep olabilir. İdrar renginin koyulaşması, vücudun su ihtiyacını gösterir" diyor.
Etiketler: Yaşlılarda , su , sağlık , ilaç
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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