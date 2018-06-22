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kullananlar daha çok içmeli

İlaç kullananlar daha çok su içmeli
Vücudun fazla kaybetmesi, pek çok sorununa yol açıyor. Uzmanlar, vücuttaki su miktarının azalmasının, ların yan etkilerinin ortaya çıkmasına sebep olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle ilaç kullananların su tüketimini arttırmaları gerekiyor. Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, "Beyin sağlığı için susuz kalmamaya özen gösterin. susuzluk, kandaki üreyi arttırarak davranış sorunlarına sebep olabilir. İdrar renginin koyulaşması, vücudun su ihtiyacını gösterir" diyor.
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