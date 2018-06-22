Hesap edemedi!

İstanbul'daki kavga Bodrum'a kadar uzandı. Kanlı hesaplaşmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay dün turizm merkezi Bodrum'da yaşandı. Bir gece kulübüne silahlı ateş açıldı. Saldırıda Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tülü ile Sürensöy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın İstanbul'da ünlü eğlence mekanlarından birisinde yaşanan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Sürensöy'ün İstanbul ve Bodrum'da gece kulübü işletmeciliği yaptığı belirtildi.
KIZ ARKADAŞI İLE TATİLE GİTMİŞ
Yaşamını yitiren ve ünlü isimlerle çalışan genç şarkıcı Hacer Tülü'nün İstanbul'dan Bodrum'a bir kız arkadaşı ile tatile gittiği ve kanlı hesaplaşma esnasında tesadüfen kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı. Tülü'nün kız arkadaşı olayı şöyle anlattı: "Hacer, yoğun bir çalışma dönemi geçirmişti. Birkaç günlüğüne kafa dinlemek için Bodrum'a geldik. Güzel bir geceydi. Mekandan çıkarken bir anda ateş etmeye başladılar. Kendimizi yere attık. Hacer'in bayıldığını zannetim. Olayla ilgimiz yok." Emniyet güçleri, 4 zanlının eşkalini 15 dakika içinde belirledi ve 3 saat içinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişinin ilk ifadelerinde Mehmet Ali Sürensöy'u hedef aldıklarını Hatice Tülü'yü tanımadıklarını olayın İstanbul'daki başka bir eğlence mekanında yaşanan olayın devamı olduğunu anlattıkları öğrenildi. Yaralanan 4 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikellerinin bulunmadığı bildirildi.
Kanlı olayla ilgisi olmadığı halde kaza kurşunuyla hayatanı kaybeden şarkıcı Hacer Tülü, ölüm haberi sanat camiasında şok etkisi yarattı. Genç kadının bir arkadaşı, "Şu an hala inanamıyorum. Şok oldum. Kendisi çok iyi arkadaşımdı. Altın gibi bir kalbi vardı. Birçok ünlü sanatçı ile beraber çalıştı. Olay zaten içeri girerken oluyor, tek suçu o an orada olmaktı" şeklinde konuştu.
KENAN GÜRBÜZ
KIZ ARKADAŞI İLE TATİLE GİTMİŞ
Yaşamını yitiren ve ünlü isimlerle çalışan genç şarkıcı Hacer Tülü'nün İstanbul'dan Bodrum'a bir kız arkadaşı ile tatile gittiği ve kanlı hesaplaşma esnasında tesadüfen kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı. Tülü'nün kız arkadaşı olayı şöyle anlattı: "Hacer, yoğun bir çalışma dönemi geçirmişti. Birkaç günlüğüne kafa dinlemek için Bodrum'a geldik. Güzel bir geceydi. Mekandan çıkarken bir anda ateş etmeye başladılar. Kendimizi yere attık. Hacer'in bayıldığını zannetim. Olayla ilgimiz yok." Emniyet güçleri, 4 zanlının eşkalini 15 dakika içinde belirledi ve 3 saat içinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişinin ilk ifadelerinde Mehmet Ali Sürensöy'u hedef aldıklarını Hatice Tülü'yü tanımadıklarını olayın İstanbul'daki başka bir eğlence mekanında yaşanan olayın devamı olduğunu anlattıkları öğrenildi. Yaralanan 4 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikellerinin bulunmadığı bildirildi.
Kanlı olayla ilgisi olmadığı halde kaza kurşunuyla hayatanı kaybeden şarkıcı Hacer Tülü, ölüm haberi sanat camiasında şok etkisi yarattı. Genç kadının bir arkadaşı, "Şu an hala inanamıyorum. Şok oldum. Kendisi çok iyi arkadaşımdı. Altın gibi bir kalbi vardı. Birçok ünlü sanatçı ile beraber çalıştı. Olay zaten içeri girerken oluyor, tek suçu o an orada olmaktı" şeklinde konuştu.
KENAN GÜRBÜZ
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