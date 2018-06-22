Harakiri yaptı

Ayrılığı kabullenemeyen genç kız akılalmaz bir olaya imza attı. Kendisini defalarca bıçakladı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Melisa K. (22), ile sevgilisi E.Y., bir süredir birliktelerdi. Çift sorunlar yaşamaya başladı. İkili dün bir kafeye gitti. Aralarında tartışma çıktı. Sevgililer ayrılma kararı aldı. E.Y., kafenin asansörüne doğru gittiği sırada, Melisa K., çantasından çıkardığı bıçağı karnına defalarca sapladı. Genç kızı hastaneye kaldırıldı. O anlar ise mekanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
ARKASINDAN SESLENDİ
BIÇAĞI KARNINA SAPLADI
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
ARKASINDAN SESLENDİ
BIÇAĞI KARNINA SAPLADI
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
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