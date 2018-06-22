;
Yol Durumu
  1. Tram'vah'!
  2. Hesap edemedi!

Harakiri yaptı

’da erkek arkadaşından ayrılan genç kız kendini bıçakladı. Korkunç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Harakiri yaptı
Ayrılığı kabullenemeyen genç kız akılalmaz bir olaya imza attı. Kendisini defalarca bıçakladı. Olay dün 'da yaşandı. Melisa K. (22), ile sevgilisi E.Y., bir süredir birliktelerdi. Çift sorunlar yaşamaya başladı. İkili dün bir kafeye gitti. Aralarında tartışma çıktı. Sevgililer ayrılma kararı aldı. E.Y., kafenin asansörüne doğru gittiği sırada, Melisa K., çantasından çıkardığı bıçağı karnına defalarca sapladı. Genç kızı hastaneye kaldırıldı. O anlar ise mekanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


ARKASINDAN SESLENDİ


BIÇAĞI KARNINA SAPLADI


KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar