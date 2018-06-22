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Devamsızlıktan kalan öğrencilere müjde!

Devamsızlıktan kalan öğrencilere müjde!

Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 18:27
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