Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında bütün derslerinde başarılı olup da devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.
Devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açmamalarını sağlamak üzere gereken onayı verdik. Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır"
Etiketler: milli eğitim , Ismet Yilmaz , milli eğitim bakan ismet yılmaz
- Neredesin Selen
- Feci kaza! Belediye otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
- Meslek lisesi alan seçimi sonuçları açıklandı mı? Meslek lisesi alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan açıkladı! 3. Havalimanı yüz binlere iş kapısı olacak!
- Tüm Türkiye Leyla’dan gelecek iyi haberi bekliyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.