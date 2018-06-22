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Devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Bakanı İsmet Yılmaz: "Bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açmamalarını sağlamak üzere gereken onayı verdik. Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır"

Devamsızlıktan kalan öğrencilere müjde!

Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında bütün derslerinde başarılı olup da devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 18:27
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