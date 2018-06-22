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Araç sahipleri dikkat! de yayımlandı

sında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Hazine Müsteşarlığının konuya ilişkin yönetmelik değişikliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zorunlu trafik sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 25 liradan az olamayacak. Zorunlu trafik sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 25 liradan az olamayacak.

Araç sahipleri dikkat! Resmi gazetede yayımlandı

sında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Hazine Müsteşarlığının konuya ilişkin yönetmelik değişikliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Buna göre, sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda, sigorta şirketine tahakkuk eden prim 25 liradan az olamayacak. Bu primin 20 lirası acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilecek. Öte yandan, Müsteşarlığın, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazetede'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin nin yapısında değişiklik yapıldı.

"BEŞ ÜYEDEN OLUŞACAK"

Buna göre, Yönetim Komitesi beş üyeden oluşacak. Bu üyeler, birliğe üye sigorta ve emeklilik şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesince seçilecek birer üye, müsteşarlıkça belirlenecek iki üye ve merkez müdüründen oluşacak.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 11:21
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