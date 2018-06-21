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Suç ve aşk

Suç ve aşk
Adana'da emniyet güçleri, dün birden fazla kişiye 'yağma ve tehdit' suçunu gerçekleştiren 7 ayrı 34 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cebrail Ç.'nin (52) ve 2 ayrı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan birlikte yaşadığı sevgilisi Elife İ.'nin (46) oturdukları eve baskın yaptı. Alışverişten dönen çift, kıskıvrak yakalandı. Suç makinesi sevgililer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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